Microsoft Surface Pro 7 a questo prezzo è un regalo (-450€)

Certo che pensare di acquistare un Microsoft Surface Pro 7 con più di quattrocento euro di sconto potrebbe essere da pazzi, ma pensa un po'?! In offerta su Amazon lo trovi proprio con questo ribasso che ti fa concludere praticamente un affare ad occhi chiusi. Infatti ti porti a casa questa bomba di dispositivo con appena 949,00€ e fin da subito lo inizi ad amare alla follia.

Non solo lo ricevi a casa in uno o due giorni mediante le spedizioni Prime che sono garantite ma guarda che hai anche la possibilità di pagarlo a rate grazie a Cofidis così non puoi proprio rinunciarci. Cosa stai ancora aspettando?

Tutto quello che devi sapere su Microsoft Surface Pro 7

Molti lo guardano e pensano “ah vabbé, è un tablet PC” ma in realtà è proprio qui che si sbagliano. Microsoft Surface Pro 7 è esattamente il contrario perché nonostante abbia un design molto lineare e semplice, al suo interno nasconde una scheda tecnica altamente elevata che ti stupisce dal primo secondo. Mi sembra giusto farti sapere che è disponibile in più configurazioni, quella in offerta, in modo particolare, è la versione con il processore Intel Core i5.

Prima di occuparmi di cosa ti offre vorrei comunque fare un appunto sulla sua estetica: è una bomba vero? In questa colorazione nera opaca ruba la scena a qualunque altro dispositivo.

In ogni caso i suoi punti forti sono proprio:

un display multitouch da 12,3 pollici e risoluzione avanzata;

da 12,3 pollici e risoluzione avanzata; processore Intel Core i5;

8 GB di RAM ;

; 256 GB di memoria su SSD;

di memoria su batteria che dura un giorno intero.

Grazie poi alla fotocamera interna ed esterna lo adatti a qualunque esigenza e con i giusti accessori lo trasformi in un quaderno su cui scrivere così come in un compagno fedele.

Acquista subito il tuo Microsoft Surface Pro 7 su Amazon con soli 949,00€ approfittando, ti rammento, di un ribasso di 450 euro.