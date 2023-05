Microsoft Surface Laptop5: prezzo BOMBA su Amazon per poche ore

Il potentissimo portatile Microsoft Surface Laptop5 oggi costa solo 949,00€ al posto di 1199,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente notevole per un’ammiraglia compatta ma risoluta, potente il giusto, con un design mozzafiato e ricca di caratteristiche che ve lo faranno amare in ogni suo aspetto.

Nello specifico, la versione che vi consigliamo noi è quella color Platino con la cover in Alcantara (super comoda durante la digitazione); sotto la scocca batte un cuore Intel Core i5 di dodicesima generazione coadiuvato da Storage da 256 GB (c’è un SSD super veloce e capiente) e da memorie RAM da 8 GB. Cosa aspettate? A questo prezzo potrebbe andare Sold Out in pochissimi minuti. Vi invitiamo ad essere veloci nel fare l’acquisto perché le scorte sono limitate; non pensateci troppo (è un’offerta a tempo).

Microsoft Surface Laptop5: il miglior portatile per tutti

Al prezzo di soli 949,00€ questo PC è una vera bomba; grazie ad Amazon poi, avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare la consegna celere e immediata (anche in un solo giorno) mediante il servizio di Amazon Prime. Volendo, se non siete spesso in casa, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, come se non bastasse, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di ripensamenti). Sarete poi coperti da due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Potrete dilazionare l’importo del portatile in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo meraviglioso Surface Laptop5 è incredibile; costa poco ma offre tanto, lo pagate solo 949,00€ ma siate veloci. L’offerta potrebbe terminare a breve o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.