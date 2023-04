Microsoft Surface Laptop 5: il PC per tutti, ora in SUPER SCONTO su Amazon (-24%)

Se state cercando un nuovo computer portatile per il lavoro, per l’università, per le attività di grafica o semplicemente, per la navigazione web e volete il top del top, oggi vi consigliamo il meraviglioso Microsoft Surface Laptop 5, un prodotto eccezionale, bellissimo, con il processore Intel Core di dodicesima generazione e con un design mozzafiato e una colorazione elegantissima.

Questa ammiraglia, nella sua versione con Intel Core EVO i5 di 12° gen, schermo da 13,5″ touchscreen, con 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD interno, scheda video Intel Iris Xe, e in colorazione nera, si porta a casa a soli 1139,05€ al posto di 1499,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Inoltre, ha anche la tastiera comoda con cover in alcantara, ottima soprattutto se con il portatile dovete scrivere molto.

Capite bene che il costo è super scontato e difficilmente lo si trova a questa cifra. Se siete interessati vi conviene sbrigarvi perché l’offerta potrebbe terminare a breve o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro. Altresì vi invitiamo ad acquistarlo da Amazon perché riceverete una serie di vantaggi non da poco.

Microsoft Surface Laptop5: il più potente, oggi in sconto

Grazie ad Amazon riceverete vantaggi pazzeschi; citiamo le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo.

Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, se siete interessati dovete sbrigarvi a comprarlo; a 1139,00€ al posto di 1499,00€ potrebbe andare a ruba e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

