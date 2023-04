Microsoft Surface Laptop Studio: workstation TOP ad un prezzo WOW

Uno dei computer ibridi più incredibili che vi siano sul mercato è sicuramente il fantastico Microsoft Surface Laptop Studio, un prodotto “due-in-uno” semplicemente favoloso che è in grado di soddisfare le necessità dei creativi più esigenti. Questa ammiraglia è una workstation in tutto e per tutto, dotata di tecnologie all’avanguardia, di specifiche tecniche premium e di uno schermo touchscreen che comprende una pratica cerniera per l’inclinazione avanzata. Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget rivoluzionario che vi farà innamorare al primo sguardo. Pensate che il PC costa 1918,99€ al posto di 2199,00€ grazie agli sconti di Amazon e avrete anche una serie di vantaggi esclusivi se lo comprerete da questo sito.

Microsoft Surface Laptop Studio: impossibile ignorarlo a questo prezzo

Questa macchina da lavoro è semplicemente unica; partiamo dalla disamina dello schermo, un fantastico pannello touchscreen da 14″ che gode del supporto alla Surface Pen. Visto che la cerniera si può inclinare, il display può essere usato nella classica posizione da PC, in modalità ibrida grazie allo stand integrato e in modalità tablet, così da soddisfare anche le esigenze degli illustratori o dei designer e grafici.

È costruito in alluminio e ha una batteria davvero performante che assicura ore ed ore di utilizzo intenso con una singola carica. Sotto la scocca poi, batte un potente processore Intel Core i7 di undicesima generazione coadiuvato da RAM da 16 GB, da storage da 512 GB e da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un’eccellenza nel settore. Queste specifiche lo rendono perfetto per i content creator, per i video editor che devono lavorare in mobilità con una workstation portatile (anche se non pesa poco per via delle ventole enormi presenti sotto il telaio al fine di mantenere fresco e veloce il PC in qualsiasi condizione).

Fate presto, perché a 1918,99€ potrebbe andare a ruba; con uno sconto così elevato, questo Surface laptop Studio è da comprare subito. Ve ne innamorerete al primo sguardo, fidatevi.

