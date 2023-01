Microsoft Surface Laptop Studio: il PC più completo in SUPER SCONTO (-19%)

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile che è semplicemente un gioiello; ci riferiamo al meraviglioso – quanto versatile – Microsoft Surface Laptop Studio, un prodotto iconico, unico nel suo genere, che si porta a casa con soli 1374,28€ al posto di 1699,00€ con spese di spedizione gratuite. Pensate che se lo acquisterete entro le prossime due ore, sarà a casa vostra già domani, anche perché la consegna è veloce e immediata.

Microsoft Surface Laptop Studio: così versatile, così potente

Fra i vantaggi di Amazon non possiamo quindi non citare le spese di spedizione che sono sempre gratuite per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime. Con questo poi, godrete perfino della possibilità di usufruire di Prime Video gratuitamente. Citiamo poi la possibilità di dilazionare il pagamento del computer in comode rate con Cofidis o con la piattaforma interna (per gli account validi).

Quindi ci troviamo di fronte ad un Surface potente, leggero, pensato per ottenere il meglio grazie alla versatilità di Windows 11. Dispone di un potente processore Intel Core i5, di 16 GB di memoria RAM e di 256 GB di memoria interna su SSD. Lo schermo è da 14,4 pollici super risoluto che si può spostare trasformandosi in un gigantesco tablet con cui fare editing fotografico con una precisione assoluta (magari con l’ausilio di una Microsoft Pen inclusa).

La batteria dura tantissimo: fino a 19 ore di autonomia per lavorare in qualunque momento senza dover mettere sotto la corrente. Infine ci sono tante porte USB 4.0 che supportano la tecnologia Thunderbolt 4, così si può usare tranquillamente con tanti monitor esterni. Fate presto, perché lo sconto è davvero importante: 1374,28€ al posto di 1699,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.