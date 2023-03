Microsoft Surface Laptop Studio: il PC perfetto per i creativi, ora in sconto

Se state cercando un nuovo computer portatile che sia, al tempo stesso, potente ma incredibilmente bello, e volete un prodotto di casa Microsoft, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Surface Laptop Studio, un pc leggero, ma ricco di caratteristiche tecniche incredibili e con una versatilità assoluta. Lo pagate solo 1499,00 € al posto di 1699,00 €, con il 12% di sconto immediato grazie ad Amazon. C’è la consegna in un giorno se lo ordinate entro pochissime ore e volendo, potrete perfino usufruire del reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto. Ovviamente le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del pc, quindi voi non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa.

Microsoft Surface Laptop Studio: compratelo adesso

La versione in sconto presenta uno schermo da 14,4”, un processore Intel Core i5 di 11ª generazione, 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD integrato.ovviamente è in colorazione platino e c’è il modulo Wi-Fi.

La particolarità di questo Surface Laptop Studio risiede nel suo pannello che è orientabile e infinitamente flessibile. Sono tre i modi in cui si può usare questo computer, in maniera canonica, in modalità creativa oppure come un semplice tablet e grazie al supporto della Surface Pen, avrete disposizione una vera e propria tavoletta grafica multimediale di nuova generazione.

Il chip interno assicura una potenza esagerata, perfetta per chi vuole giocare con questo portatile anche in mobilità. È vero, è leggero ma non quanto altri rivali presenti sul mercato. Lui vanta delle ventole incredibilmente prestanti che servono per dissipare il calore al meglio e quindi mantenere il sistema sempre fresco e quindi reattivo. Troviamo le porte USB 4.0 con tecnologia Thunderbolt 4. Si collega rapidamente a monitor esterni, accessori, e a qualsiasi altra periferica voi vogliate.

Il display poi è incredibilmente realistico e pensate che dispone anche della tecnologia touchscreen; la webcam è integrata e garantisce una qualità assoluta e il comparto audio e cinematografico così guarderete i film e le serie TV quasi come se foste al cinema. Infine, ha un’autonomia eccezionale con 19 ore garantite con una singola carica. Cosa aspettate? A soli 1499,00 € è da comprare al volo, ma siete veloci perché potrebbero finire le scorte da un momento all’altro.

