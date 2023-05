Microsoft Surface Laptop Go2: il portatile più amato dagli studenti ad un prezzo REGALO

Il versatile Microsoft Surface Laptop Go2 si configura come un portatile eccezionale, leggero, potente e pieno di caratteristiche interessanti. Girovagando su Amazon poi, abbiamo riscontato un grosso abbassamento di prezzo per questo dispositivo. Da 779,00€ infatti, si porta a casa con soli 616,55€, spese di spedizione incluse. Pensate che il risparmio, in questo caso, è veramente esagerato e in più avrete tantissimi vantaggi esclusivi al seguito. Prima di vederli nel dettaglio, esaminiamo il PC nella sua interezza.

Microsoft Surface Laptop Go2: potente e leggero

Questo è un PC portatile leggerissimo (pesa poco meno di 1,12 Kg), ha dimensioni contenute e uno schermo bellissimo con supporto alla tecnologia PixelSense (è touchscreen, in poche parole) da 12 pollici. Non manca il sistema operativo Windows 11 ricco di features smart. Il processore di bordo è il potentissimo Intel Core i5 di undicesima generazione che farà girare fluidi tutti i software presenti in commercio, anche quelli più esosi dal punto di vista energetico. La webcam interna è un’ottima camera HD con microfoni Studio per fare videocall in altissima qualità. Concludiamo segnalando la batteria che dura 13,5 ore con un utilizzo intenso e si ricarica rapidamente in poco più di un’ora. Il Laptop Go2 è super sicuro perché si sblocca tramite impronta digital con la tecnologia Windows Hello. Dulcis in fundo, la tastiera è super comoda e pratica.

Grazie ad Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e in più potrete anche dilazionare l’importo del portatile (616,55€) in comode rate con il sistema interno al sito (cinque canoni mensili a tasso zero per gli account abilitati) o attraverso il servizio esterno di Cofidis.

