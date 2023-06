Microsoft Surface Laptop Go2: il portatile per chi va all'università ad un prezzo WOW (meno di 700€)

Quando si tratta di un laptop leggero, elegante e potente, il Microsoft Surface Laptop Go 2 spicca tra tutti gli altri. Questo dispositivo di fascia media offre una combinazione perfetta di prestazioni, portabilità e funzionalità, rendendolo ideale per studenti, professionisti e chiunque cerchi un laptop affidabile. Non di meno, noi lo consigliamo a chi fa l’università: ora vediamo il perché.

Microsoft Surface Laptop Go 2: il Best Buy che devi comprare oggi

Il Surface Laptop Go 2 si distingue per il suo design elegante e minimalista. Con un peso di soli 1,11 kg e uno spessore di appena 15,69 mm, è incredibilmente leggero e facile da trasportare ovunque tu vada. La sua costruzione in alluminio di alta qualità conferisce un aspetto premium e una sensazione di solidità. Che tu sia in viaggio o in aula, lui si adatterà perfettamente al tuo stile di vita mobile.

Nonostante le dimensioni compatte, è in grado di sprigionare una potenza oltre ogni immaginazione grazie al processore Intel Core di decima generazione. Questo device gestisce facilmente le attività quotidiane, come la navigazione web, la creazione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali. Con una memoria RAM fino a 8 GB e uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, avrai spazio sufficiente per salvare i tuoi file e applicazioni importanti.

Il pannello è un bellissimo display PixelSense da 12,4 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci. La proporzione dello schermo 3:2 offre una maggiore area di visualizzazione verticale, che risulta particolarmente utile durante la navigazione web o la lettura di documenti. La tecnologia Touchscreen ti consente di interagire con il laptop in modo intuitivo, sia che tu stia prendendo appunti con la penna digitale Surface Pen (venduta separatamente) o utilizzando le tue dita per scorrere e toccare.

Una delle caratteristiche più apprezzate del suddetto prodotto è la durata della batteria. Puoi goderti un’intera giornata di lavoro o studio senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Questo ti permette di essere produttivo ovunque ti trovi senza interruzioni indesiderate.

L’acquisto del Microsoft Surface Laptop Go 2 su Amazon offre una serie di vantaggi, tra cui un design elegante, portabilità, prestazioni affidabili e un display di alta qualità. La combinazione di potenza e portabilità lo rende un compagno ideale per studenti e professionisti in movimento. Approfitta di questa offerta su Amazon per farlo tuo con soli 699,00€ al posto di 879,00€, spese di spedizione incluse.

