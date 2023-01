Microsoft Surface Laptop Go 2 con Windows 11 e SSD da 128GB: 130€ di sconto su Amazon

Se cerchi un laptop da lavoro estremamente leggero e comodo da portare sempre con te, abbiamo un prodotto che fa al caso tuo. Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è la soluzione ideale per chi cerca un potente laptop orientato alla mobilità, a maggior ragione considerando che oggi, grazie a questa offerta di Amazon, può essere tuo a 649€, con uno sconto del 17% sul normale prezzo di listino. Risparmierai 130€, davvero non male.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è un dispositivo leggero e portatile, dotato di un touchscreen PixelSense da 12,45 pollici e di Windows 11. Con un peso sorprendentemente ridotto di soli 1,112 grammi, questo dispositivo è perfetto per lavorare, giocare, guardare video e utilizzare le app quotidiane ovunque. Puoi inserirlo in assoluta facilità in qualsiasi borsa e zaino, portandolo con te a lavoro o a scuola.

Il cuore di questo laptop è il potente processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Il nuovo laptop Surface offre anche una qualità audio e video migliorata, con una fotocamera HD e microfoni Studio integrati per una perfetta esperienza di videochiamata. Inoltre, offre una lunga autonomia fino a 13,5 ore e la ricarica rapida permette di non dover mai interrompere il lavoro o il divertimento. Tra le altre cose, troviamo anche un pulsante di alimentazione con sensore per le impronte digitali integrato, il supporto alla tecnologia di autenticazione Windows Hello e la possibilità di sbloccare il portatile con un solo tocco.

Insomma, stiamo parlando di un laptop estremamente versatile che è pensato per chi ha bisogno di un device leggero e, dunque, adatto ad un utilizzo in mobilità. Il peso ridotto, le dimensioni compatte e la robusta autonomia della sua batteria lo rendono una scelta perfetta per gli studenti universitari e per i lavoratori che si spostano frequentemente.

Normalmente il Surface Laptop Go 2 (8/128GB) viene proposto a 779€, ma oggi può essere tuo a 649,00€ grazie ad un generoso sconto del 17%. Non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.