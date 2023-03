Microsoft Surface Laptop Go 2 con lo sconto del 23% su Amazon

Uno dei migliori portatili low-cost che vi siano è sicuramente il Microsoft Surface Laptop Go 2; questo gioiello, dal form factor lussuoso, dal peso contenuto e dalle caratteristiche incredibili si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 675,45€, con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che ora è un super best buy che noi ci sentiamo di consigliare senza il minimo dubbio.

La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni il portatile sarà presso il vostro domicilio o presso il luogo da voi designato; altresì sarà possibile anche usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una delle offerte di primavera più frizzanti di questi giorni. Se siete interessati vi conviene sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Microsoft Surface Laptop Go 2: Best Buy su Amazon

Acquistandolo da Amazon riceverete anche altri vantaggi esclusivi; citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di usufruire del pagamento a rate (per gli account idonei) a tasso zero o mediante il servizio esterno di Cofidis. Avrete poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Insomma, a 675,45€ vi porterete a casa un portatile leggero, con un peso inferiore ai 1,2 Kg, con uno schermo touchscreen da 12,45″ che si vede bene anche sotto la luce del sole, con una tastiera comoda per la digitazione prolungata, con un chipset Intel Core i5 di undicesima generazione e con ben 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Non fatevi sfuggire questa promozione; a nostro avviso, è uno dei PC più incredibili che vi siano, soprattutto per gli studenti.

