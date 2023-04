Microsoft Surface Laptop Go 2 a meno di 750€ su Amazon: l'occasione del giorno

Uno dei laptop premium più interessanti per professionisti e per studenti è sicuramente il Surface Laptop Go 2 di Microsoft. parliamo di un PC compatto, leggero ma con una potenza inaudita. Oggi lo pagate solo 749,00€ grazie agli sconti di Amazon; pensate che, rispetto al prezzo di listino, andrete a risparmiare il 15% sul valore iniziale… una cifra sicuramente considerevole visti i tempi attuali.

Su Amazon avrete tantissimi vantaggi; citiamo in primo luogo la consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose ricordiamo che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Potrete anche dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Microsoft Surface Laptop Go 2: impossibile non comprarlo a questa cifra

Parlando del portatile, dobbiamo dirvi che questo è un PC leggero, portatile, con un peso di soli 1112 grammi e con un display PixelSense da 12,5 pollici. A far girare tutto ci pensa il software di Windows 11 e l’hardware interno è da midrange premium. C’è anche una pratica webcam HD per videocall di alta qualità e i microfoni Studio integrati garantiscono sound intensi e corposi. Ottima l’autonomia fino a 13,5 ore con una singola carica. Il trackpad è generoso e la tastiera super comoda per la digitazione. Per la sicurezza troverete Windows Hello così potrete accedere in tutta tranquillità ai vostri file e progetti.

Per soli 749,00€, questo portatile è il miglior acquisto che voi possiate fare; vi invitiamo a sbrigarvi se siete interessati; le scorte su Amazon potrebbero terminare da un momento all’altro

