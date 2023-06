Microsoft Surface Laptop Go 2 a meno di 700€ su Amazon: il portatile per gli studenti

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è un super portatile di fascia media realizzato da Windows; parliamo di un PC davvero compatto e leggero ma che si porta a casa oggi ad un prezzo sensazionale. Costa solo 699,99€ al posto di 879,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, e la consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni il device arriverà presso il vostro domicilio o abitazione, ma non è tutto qui. Volendo, potrebbe anche essere a casa vostra in meno di 24 ore. Se non siete spesso in casa, potrete però optare per la consegna veloce presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Come detto, non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa.

Microsoft Surface Laptop Go 2: perché è ottimo per gli studenti?

Questo portatile è adatto a qualsiasi utente ma è particolarmente indicato per gli studenti visto che pesa poco (circa 1,12 Kg) e in più è super prestante. Dispone di un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM veloce e da un SSD capiente e veloce da 256 GB. Ottimo lo schermo da 12.4″ che supporta la tecnologia touchscreen; si può usare con la tastiera e il mouse, con le dita o con la Super Pen. Insomma, flessibilità ai massimi livelli, soprattutto in ambito professionale o universitario. La webcam integrata HD fornisce una qualità video senza precedenti e con gli speaker Studio otterrete suoni intensi e corposi.

Il portatile ha anche una buona batteria con autonomia al top: 13 ore e mezzo con ricarica rapida che permette di raggiungere l’80% della carica in circa un’ora. Non di meno, è super sicuro: si sblocca con l’impronta con Windows Hello e ha poi una tastiera confortevole e un trackpad generoso perfetto per le gestures.

Se desiderate acquistarlo, siate veloci: a 699,99€ questo Microsoft Surface Laptop Go 2 è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.