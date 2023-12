Microsoft Surface Laptop 5: sconto IMMEDIATO di 300€ e consegna prima di Natale

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile semplicemente eccellente per quel che offre e per le sue caratteristiche. Non di meno, si trova in super sconto su Amazon con 300€ in meno sul prezzo finale di listino. Ci riferiamo, ovviamente, al Microsoft Surface Laptop 5 che, nella sua iterazione con schermo da 13″, processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, con 8 GB di RAM, 512 GB di storage su SSD e scheda video Iris Xe Graphics integrata e Windows 11 Home, costa 1199,99€ al posto di 1499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo per una macchina del genere. C’è la consegna celere e immediata oltre che gratuita e garantita: cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Con il noto portale di e-commerce americano potrete godere di altri incredibili vantaggi; pensiamo al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di malfunzionamento o di ripensamenti, c’è la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero e in più avrete diritto alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Microsoft Surface Laptop 5: il Best Buy del giorno

Il portatile di Microsoft è un vero portento; è un dispositivo alimentato dal processore Intel Core i5 di tredicesima generazione con supporto alla scheda video Intel Iris Xe Graphics e con 8 GB di RAM al seguito. Lo storage è da 512 GB, capiente e generoso, su un SSD super performante. Il display è touchscreen ed è da 13,5″ e supporta anche la Surface Pen. Come non citare il design minimal con una parte (la zona adiacente alla tastiera) in Alcantara.

Presente il supporto al Dolby Atmos e al Dolby Vision e c’è anche Windows Hello per la sicurezza di Windows 11; non di meno avrete diritto alla possibilità di usufruire dello spazio cloud di OneDrive con Microsoft 365 (ma si acquista separatamente). Cosa aspettate? A 1199,99€ è un best buy.

