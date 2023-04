Microsoft Surface Laptop 5: sconto ASSURDO su Amazon, lo paghi pochissimo

Uno dei migliori portatili che si possano comprare oggi per lo studio, per l’università, per il lavoro (e non solo) è sicuramente il Microsoft Surface Laptop5. Questo è un dispositivo eccellente, semplicemente bellissimo (con un rivestimento in Alcantara per la sezione adiacente alla tastiera), con processori Intel Core di dodicesima generazione, con un pannello che si vede benissimo in ogni contesto e che dispone anche della tecnologia touchscreen.

Nello specifico, vogliamo segnalarvi che la versione con Intel Core EVO i5 coadiuvata da 8 GB di memoria RAM e da Storage su SSD rapido da 256 GB, in Alcantara e nella colorazione grigia, si porta a casa con uno sconto esagerato su Amazon, pari al 21% sul prezzo di listino. In poche parole, il computer sarà vostro con soli 941,28€ al posto di 1199,00€, IVA inclusa. Mica male, vero?

Microsoft Surface Laptop5 su Amazon: il PC per tutti

Come ribadito anche in calce, questo è un portatile leggero, super elegante, con una tastiera confortevole anche nell’utilizzo prolungato, con un design mozzafiato e uno schermo touchscreen PixelSense da 13,5 pollici che si vede bene in ogni condizione. Volendo, c’è anche l’iterazione con schermo da 15 pollici, ma costa molto di più. Sotto la scocca batte un cuore Intel Core di dodicesima generazione con scheda grafica Intel Iris Xe, perfetta per lavori di grafica leggeri e di editing non professionale.

Ottimi i microfoni interni e la webcam in alta risoluzione per fare videocall perfette in ogni contesto. Sotto la scocca batte il software di Microsoft Windows 11, sicuro, versatile, leggero e ricco di features smart. Non manca poi il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos. Dulcis in fundo, c’è Windows Hello per uno sblocco sicuro del laptop.

A soli 941,28€ al posto di 1199,00€, questo Microsoft Surface Laptop5 è da comprare subito, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire presto. Correte se siete interessati.

