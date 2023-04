Microsoft Surface Laptop 5: il portatile Windows più versatile che vi sia (-21%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessante offerta a tema PC; se state cercando un nuovo portatile premium di fascia alta, con specifiche top, caratteristiche all’avanguardia e con un design mozzafiato, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Parliamo del potentissimo Surface Laptop 5 di Microsoft, un gioiello che oggi portate a casa con soli 949,05€ al posto di 1199,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è altissimo; rispetto al valore di listino si possono risparmiare infatti diverse decine di euro, con un totale pari al 21%. Mica poco.

Inoltre, la consegna sarà rapidissima: in pochissimi giorni il PC arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sarà anche possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. Avrete accesso a tanti altri vantaggi esclusivi come la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Non perdete questa offerta fantastica e fate vostro il Laptop 5 a soli 949,05€ su Amazon. Siate veloci prima che terminino le scorte.

Microsoft Surface Laptop 5: non lasciatevelo sfuggire

Il modello in sconto è quello con schermo da 13,5 pollici PixelSense touchscreen che supporta la Surface Pen; le dimensioni sono compatte e contenute e il risultato è molto elegante. Ottima anche la tastiera, super confortevole in ogni momento, anche a digitazione prolungata.

Sotto la scocca batte un cuore Intel Core di dodicesima generazione con scheda grafica Iris Xe che rende uniche le prestazioni. Ottimi i microfoni con riduzione del rumore e gli speaker Dolby Atmos e Dolby Vision. Concludiamo segnalando la presenza di Windows Hello per lo sblocco sicuro del portatile. A 949,05€ è il PC giusto da comprare oggi su Amazon se cercate una soluzione Windows premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.