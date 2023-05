Microsoft Surface Laptop 5 13": il computer per gli universitari, OGGI in super sconto

Oggi vogliamo consigliarvi uno dei portatili più apprezzati dagli universitari (e non solo); si chiama Microsoft Surface Laptop 5 ed è un prodotto sensazionale, incredibile, dotato delle migliori tecnologie ad oggi esistenti in commercio e con un prezzo di vendita aggressivo. Se poi considerate che è anche in sconto, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un best buy unico. Pensate: da 1199,00€ lo pagherete solo 949,00€, spese di spedizione incluse, grazie al noto portale di e-commerce americano.

Microsoft Surface Laptop 5 da 13″: Best Buy unico

La versione in sconto è quella nera con schermo touchscreen (che supporta la Surface Pen oltre alle dita) da 13 pollici, RAM da 8 GB e Storage da 256 GB; il processore interno è l’ottimo Intel Core i5 di tredicesima generazione, coadiuvato dalla scheda grafica Intel Iris Xe. Insomma, è un PC per gli universitari ma capite bene che va bene anche per i professionisti, per i video editor, per i grafici, gli illustratori o semplicemente per tutti coloro che vogliono un laptop leggero, veloce, con Windows 11, esteticamente meraviglioso e con una scheda tecnica da far invidia alle ammiraglie del settore.

Grazie ad Amazon usufruirete di vantaggi esclusivi: pensiamo subito alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, alla possibilità di dilazionare l’importo del computer in comode rate con il sistema interno al sito o mediante micropagamenti mensili con Cofidis, al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più?

Questo portatile è realizzato in alluminio, pesa poco, si ricarica in un baleno e ha un’autonomia esagerata. Essendo un prodotto di Microsoft, sappiate che gli update saranno sempre puntuali, precisi e costanti, così avrete un computer sempre aggiornato e protetto da malware, virus e non solo. A 949,00€ questo portatile è un vero best buy, ma siate veloci: potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.