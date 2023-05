Microsoft Surface GO3: meno di 420€ per il tablet più completo che ci sia

Se state cercando un nuovo tablet che sia in grado, all’occorrenza, di diventare un PC, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del Microsoft Surface GO3, un dispositivo eccellente che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa al prezzo speciale di soli 419,28€ al posto di 449,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente super per un terminale unico nel suo genere. Volendo, si può comprare (in separata sede) una cover tastiera e una Surface Pen per aumentare così l’esperienza d’uso del prodotto. Noi vi invitiamo a prendere in considerazione questo gadget adesso prima che sia troppo tardi; le scorte potrebbero terminare a breve – o peggio – l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Non pensateci troppo, quindi.

Microsoft Surfce GO3: il Best Buy del giorno

Questo è un tablet pensato per tirar fuori il meglio di sé con Windows 11; è compatibile con la tecnologia touchscreen ovviamente e con la Surface Pen, la penna digitale di Microsoft. Si può convertire in un momento in un pratico laptop portatile.

Il dispositivo consente di lavorare, giocare, prendere appunti, guardare serie TV e molto altro ancora in completa mobilità grazie alla capiente batteria da 11 ore, al processore di bordo, un Intel Pentium Gold 6500Y, e all’hardware interno. Ottimo il sistema operativo completo che può passare agevolmente dalla modalità S a quella standard.

Gli accessori si possono collegare mediante la porta USB Type-C e c’è anche il jack per le cuffie e il lettore di schede microSDXC. Completa il tutto la pratica webcam FullHD per le videocall; la connessione invece, è super stabile e immediata grazie alla tecnologia Wi-Fi 6.

A soli 419,28€ il Microsoft Surface GO3 diventa il best buy del giorno; la consegna sarà celere. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.