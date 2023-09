Microsoft Surface Go 3: prezzo super scontato su Amazon per pochissime ore

Il meraviglioso Microsoft Surface Go 3 oggi è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 543,89€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è un vero best buy che noi vi consigliamo di acquistare perché è semplicemente eccellente. La versione in sconto è quella con Windows 11 Home S all’interno, in colorazione Platino, con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD. Il processore che alimenta il tutto è l’ottimo Intel Pentium Gold 6500Y che fa girare fluide tutte le applicazioni scaricabili dal Microsoft Store. Volendo, si può attivare Windows in modalità standard così potrete installare anche i software provenienti dalla rete, a vostro rischio e pericolo. Maggior flessibilità ma meno sicurezza: a voi scelta.

Microsoft Surface Go 3: il miglior computer tuttofare

Questo tablet lo possiamo definire tranquillamente un computer visto che ha caratteristiche hardware e software degne di un PC consumer; è ottimizzato per il touch e l’utilizzo stand-alone, senza tastiera e penna, ma volendo con la Smart Keyboard e la Surface Pen, avrete fra le mani un dispositivo pensato per la scrittura, la post produzione fotografica, la grafica e molto altro ancora. Non ci sarà alcun limite con questo prodotto. Volendo, potrete perfino giocare grazie all’ausilio di Xbox Game Pass. Va benissimo per vedere film e serie TV in streaming, ma non solo. Questo è un dispositivo due-in-uno semplicemente meraviglioso. Nonostante sia piccolo poi, ha un’autonomia incredibile. Microsoft dichiara 11 ore di utilizzo con una singola carica.

In confezione troverete l’alimentatore Surface ma sappiate che potrete ricaricarlo anche con la classica USB Type-C preposta sulla scocca. C’è poi il supporto al Bluetooth 5.0, l’espansione della memoria con microSD e infine, il jack audio per le cuffie da 3,5 mm. A soli 543,89€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvi sfuggire questo leggerissimo ma potentissimo Microsoft Surface Go 3.

