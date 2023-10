Microsoft Surface Go 3: con un prezzo così non puoi lasciartelo sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto decisamente molto versatile, ricco di tecnologia, che va benissimo per tantissimi utilizzi e per tantissimi scopi. Si chiama Microsoft Surface Go 3 ed è un gadget potentissimo che si può utilizzare sia come tablet per la multimedialità che come computer portatile visto che esegue Windows 11 (in S-Mode) senza problemi. Grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon, si porterà a casa con un costo irrisorio per ciò che offre e per quanto vale: solo 552,66€, spese di spedizione incluse. Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche e analizziamolo insieme.

Microsoft Surface Go 3: non chiamatelo solo “tablet”

Certo, a prima vista e ad un primo sguardo superficiale potrebbe sembrare soltanto un “tablet”, ma questo Surface Go 3 è un computer a tutto tondo che è in grado di fare qualsiasi cosa. Sotto la scocca batte un cuore Intel Pentium coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di SSD veloce; in poche parole, potrà eseguire applicazioni pesanti, giochi e non solo, senza il minimo lag.

Va benissimo per gli studenti ma anche per i giovani professionisti che vogliono una macchina performante da utilizzare in completa mobilità. Inoltre presenta il supporto alla cover tastiera e perfino alla Surface Pen, così potrete usarlo anche per prendere appunti, disegnare o per fare lavori di grafica. Ha lo stand integrato nel telaio, e ciò implica che si potrà inclinare a proprio piacimento a seconda dello scenario.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 552,66€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine (il servizio esterno di Cofidis) o mediante il sistema interno al sito (cinque pagamenti a tasso zero, per gli account abilitati). Avrete diritto poi a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

