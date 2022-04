Microsoft Surface Go 3: come un tablet ma SUPER potente (sconto Amazon)

Se eri in cerca di un dispositivo che potesse rendere le tue giornate di studio o di lavoro ancora più funzionali o un’occasione più unica che rara per te. Grazie al ribasso del 19% ora in corso su Amazon hai la possibilità di portarti a casa il fantastico Microsoft Surface Go 3 a prezzo ridotto.

Questo prodottino è un vero gioiellino se sei in cerca di un dispositivo che posso essere utilizzato sia come tablet che come laptop senza rinunciare alla comodità e alla portabilità. Ti svelo subito, quindi, che può diventare tuo con soli €486,89.

Scopri subito di cosa è capace senza dimenticare che con Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutto il territorio italiano.

Microsoft Surface Go 3: la rivoluzione a portata di mano

Se hai sentito parlare dei prodotti di Microsoft sai già che sono stati pensati per concederti tutta la libertà di movimento che più desideri. In modo particolare la serie Surface Go integra tutti i lati più salienti della serie più avanzata senza rinunciare alla portabilità massima.

Il dispositivo che ti sto presentando oggi nello specifico, ha una dimensione di appena 10,5 pollici ma ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno per poter lavorare, studiare o passare ore davanti uno schermo senza rinunciare a niente. Con il suo display di prima qualità completamente touch lo puoi utilizzare liberamente con le tue dita un po’ come se fosse un tablet ma non ti preoccupare perché con i suoi accessori compatibili lo puoi trasformare in un solo secondo in un perfetto laptop o ancora in una tela su cui disegnare e prendere appunti di una mossa.

Al suo interno integra 128 GB di memoria SSD per andare veloce come un fulmine e grazie alla versione di Windows 11 Home avere tutto ciò di cui hai bisogno è all’ordine del giorno.

Praticamente è un prodotto talmente versatile che puoi utilizzarlo come meglio credi e per questo motivo è ancora più avanzato di un semplice tablet.

Se era proprio questo di cui eri in cerca, non perderti l’offerta su Amazon che al momento ti permette di acquistare questo gioiellino con appena €486,89 in un solo click. È disponibile anche il pagamento con rate scegliendo Cofidis al momento del check-out.