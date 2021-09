Microsoft Surface Go 2 per scuola, lavoro e svago a prezzo TOP

Se sei alla ricerca di un dispositivo perfetto per ogni esigenza, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Microsoft Surface Go 2 è semplice, bello e in promozione su Amazon: con soli 499,9 9€ te lo porti a casa e se vuoi lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia, approfitta subito del risparmio di 140€.

Surface Go 2: perfetto per studenti, lavoratori e non solo

Studiare al computer è meraviglioso. Acquistando un prodotto versatile come Surface Go 2 non solo elimini il problema di libri, quaderni, penne e cose varie, ma ti porti a casa un gioiellino in miniatura. Disponibile in colorazione Platino, ti consiglio di prenderlo seriamente in considerazione.

Se hai un budget ristretto è perfetto per te perché ti offre tutto e non ti fa scendere a compromessi. Come display monta un pannello da 10,5 pollici multi touch che gestisci come vuoi. La risoluzione è ottima e c'è persino una webcam frontale integrata.

Il processore è firmato Intel ed è combinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria su SSD per volare in termini di caricamento. Con queste caratteristiche puoi fare tutto quello che vuoi senza limitazioni.

Il Surface Go, inoltre, lo puoi abbinare sia alla sua apposita tastiera che alla penna di Microsoft per trasformarlo in un laptop vero e proprio o in un quaderno su cui scrivere e prendere appunti. A tal punto ti dico che non devi per forza acquistare gli accessori originali, su Amazon stesso ne trovi a migliaia compatibili come la fantastica tastiera Logitech.

Insomma, cos'altro gli manca? Ovviamente non una batteria portentosa.

Acquista subito il tuo Microsoft Surface Go 2 su Amazon a soli 499,99€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno con spedizioni gratuite. Se vuoi lo paghi con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.