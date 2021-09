La tastiera Logitech K380 è in offerta su Amazon a soli 35,99€. È una tra le più amate sul mercato e rende le tue ore al computer una vera favola. Super piccola, te la porti persino dietro se hai esigenze e la riponi sulla scrivania senza occupare spazio.

La ricevi a casa gratuitamente e velocemente grazie alle spedizioni Prime e non solo.

Logitech K380: il comfort a portata di mano

Disponibile in più colorazioni, oggi ti presento questa tastiera nella sua versione bianca che è un gran classico. Come già ti ho detto prima ha delle dimensioni perfette perché è piccola ma non ti fa mancare nulla sotto le dita. Al suo interno sono state integrate delle tecnologie favolose che tra poco ti spiego passo passo.

Prima devi concentrarti su cosa ti offre fisicamente. I tasti sono disposti secondo layout QWERTY italiano quindi non avrai difficoltà a trovare le lettere. Forse ti potranno sembrare strani i tasti dalla forma rotonda, ma credimi, dopo un paio di giorni ci farai l'abitudine e scriverai come una scheggia.

A disposizione hai anche i tasti funzione F1-F12 che sono stati abbinati a delle scorciatoie, tra cui anche quelle per la gestione musicale.

Ciò che rende questa tastiera super, come ti anticipavo, è l'introduzione della tecnologia multidispositivo che ti consente di connetterla a tre device differenti in contemporanea. Fai attenzione però: avrai sempre bisogno del Bluetooth.

Acquista subito la tua tastiera Logitech K380 su Amazon a soli 35,99€. La ordini e la ricevi in appena uno o due giorni lavorativi se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

