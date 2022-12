Microsoft Surface Duo 3 sarà il MIGLIOR FOLDABLE del mercato?

Sappiamo tutti che Microsoft è presente nel mercato della telefonia mobile con i suoi Surface Duo, che sono fondamentalmente smartphone con doppio schermo; il resto del mondo invece, si sta buttando nel settore foldable e pare che per il futuro, anche il colosso di Redmond voglia perseguire questa strada.

Sotto la scocca i telefoni Surface Duo e Duo 2 presentano sì Android ma con una skin Windows molto particolare che richiama i Due-in-uno dell’azienda. Rispetto ai Galaxy Z Gold, questi Surface sono prodotti di nicchia, riservati a pochi mercati selezionati. Inoltre hanno sempre avuto molti problemi; con la nuova generazione però, Microsoft promette un’esperienza totalmente nuova.

Microsoft Surface Duo 3: cosa sappiamo ad oggi?

Probabilmente la compagnia terrà un nuovo evento esclusivo nel mese di ottobre; nel corso del suddetto show ci aspettiamo di vedere il Surface Pro 9 e il Surface Studio 3. Tuttavia qualcuno parla già del foldable della società, che sarà il Surface Duo 3, anche se potrebbe avere un moniker del tutto diverso.

In occasione del debutto dei computer in questione, abbiamo letto diverse fughe di notizie interessanti. Sembra che il telefono in arrivo sarà un foldable, come si evince da un brevetto rivelato da poco. La compagnia potrebbe abbandonare il concetto del doppio schermo in favore di un approccio più tradizionale come i competitor.

La domanda di brevetto reca scritto infatti: “device con display pieghevole”; è lecito pensare che faccia riferimento al nuovo gadget di Redmond? D’altronde il deposito risale al 2021 e la pubblicazione è di inizio anno, quindi in realtà, siamo abbastanza in linea con i tempi.

Dal brevetto scopriamo che il telefono sarà in grado di passare da modalità tablet a “smartphone” con una sola mano; il pannello si piegherà in due modi, una feature ad oggi inesplorata da tutti i produttori. Come per tutti i “patent”, sappiamo che questo gadget potrebbe non arrivare mai sul mercato. Vi consigliamo di prendere la notizia con “un pizzico di sale”. Restate connessi per saperne di più.

