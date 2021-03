Sei in cerca di un mouse moderno? Microsoft Modern Mobile Mouse è in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 10€ che rende questo accessorio più conveniente. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Microsoft Modern Mobile Mouse: perché sceglierlo

Con un design elegante e professionale, questo mouse firmato Microsoft non passa inosservato, soprattutto nella sua colorazione Rosa Pesca.

Grazie ai suoi soli 160 grammi, questo accessorio risulta essere leggero e confortevole per un utilizzo prolungato. Il corpo appositamente progettato si adatta pienamente al palmo della mano rendendolo ergonomico.

La navigazione è resa precisa indipendentemente dalla superficie su cui il mouse è utilizzato. La rotellina in acciaio è granate di uno scorrimento rapido e fluido.

Grazie al suo essere wireless, il Mouse firmato Microsoft non richiede alcun cavo. Questo lo rende ulteriormente comodo e adatto a essere trasportato in una borsa per computer.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, il mouse si abbina al dispositivo mediante Bluetooth. Ha una durata della batteria fissata a 12 mesi circa. Una volta completato questo periodo sarà sufficiente sostituire le pile con altre due batteria alcaline AAA (le prime sono già incluse in confezione).

Questo mouse è compatibile con Windows 10, Windows 10 ARM, Windows 8.1, Mac OS 10 e versioni successive e Android 6.0 e versioni successive.

Pupi acquistare Microsoft Modern Mobile Mouse a soli 29,90€ nella sua colorazione Rosa pesca collegandoti a questo indirizzo su Amazon. Spedizioni veloci ed entro 48 ore se sei abbonato Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica