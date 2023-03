Microsoft 365 Personal: 12 mesi a PREZZO SCONTATO su Amazon (-33%)

Microsoft 365 Personal consente di ottenere un accesso completo a tutto il pacchetto Office oltre che ad 1 TB di spazio di archiviazione in cloud su OneDrive e ad altri vantaggi. Si tratta di un abbonamento davvero completo e conveniente che comporta un costo annuale di 69 euro.

Con la nuova offerta Amazon, però, è possibile acquistare l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Personal al prezzo scontato di 45,99 euro beneficiando, quindi, di uno sconto di 24 euro sull’importo della sottoscrizione.

Grazie a quest’offerta, quindi, la spesa per il servizio si riduce a circa 3,8 euro al mese. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Microsoft 365 Personal: ora a prezzo scontato con la nuova offerta di Amazon

Scegliere Microsoft 365 Personal apre le porte ad un mare di vantaggi. Il servizio di Microsoft, infatti, consente di utilizzare, senza limitazioni, il pacchetto Office su tutte le piattaforme andando, inoltre, a garantire 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive ed altri vantaggi per Microsoft Teams, Microsoft Defender, Skype e altri servizi dell’azienda. Ogni occasione è buona per accedere a Microsoft 365 Personal con condizioni vantaggiose.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile riscattare 12 mesi di Microsoft 365 Personal al prezzo scontato di 45,99 euro invece di 69 euro. In questo modo, quindi, sarà possibile accedere al pacchetto completo di servizi di Microsoft ad un costo di appena 3,8 euro al mese.

