Microsoft 365 Family: l'abbonamento annuale è in offerta ad un OTTIMO PREZZO (-29%)

Microsoft 365 Family mette a disposizione la possibilità di utilizzare tutto il pacchetto Office e di accedere ad 1 TB di spazio d’archiviazione in cloud su OneDrive con condizioni davvero agevolate e con la possibilità di condividere i bonus tra 6 diverse persone (per ogni persona è possibile registrare fino a 5 dispositivi tra PC, tablet e smartphone).

Si tratta, quindi, di servizio completo e molto vantaggioso. Con la nuova offerta Amazon, però, Microsoft 365 Family diventa ancora più interessante e completo. Attualmente, infatti, è possibile attivare l’abbonamento annuale al prezzo di 69,99 euro invece di 99,99 euro.

Si tratta di una spesa di meno di 6 euro al mese che può essere ulteriormente ridotta considerando la possibilità di suddivisione tra 6 utenti. Lo sconto sul costo annuale è del 29% e garantisce un risparmio netto per un abbonamento davvero completo. Per sfruttare l’offerta a tempo limitato su Microsoft 365 Family è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Microsoft 365 Family: l’abbonamento annuale è scontato di 30 euro su Amazon

È il momento giusto per iniziare ad utilizzare Microsoft 365 oppure per rinnovare la sottoscrizione in corso. L’abbonamento consente l’accesso a tutto il pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams) oltre che ad altri vantaggi aggiuntivi come 1 TB di spazio d’archiviazione in cloud su OneDrive, sicurezza avanzata di Microsoft Defender, l’editor video Clipchamp con effetti premium e altro ancora.

Con la nuova offerta Amazon è possibile attivare l’abbonamento annuale di Microsoft 365 Family al prezzo scontato di 69,99 euro invece di 99,99 euro. L’offerta consente la condivisione dei vantaggi tra 6 utenti per una spesa complessiva davvero irrisoria (da notare che per ogni utente è previsto 1 TB di spazio d’archiviazione). Per attivare l’offerta a tempo limitato è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.