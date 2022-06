MicroSD SanDisk 128GB: con soli 34€ hai tutto lo spazio che ti serve

Grazie alla microSD SanDisk Extreme da 128GB potrai contare su uno strumento tanto piccolo quanto capiente in termini di memoria d’archiviazione, oltre che estremamente veloce in fase di lettura e scrittura dei contenuti. Libera spazio sul tuo dispositivo, spostando dati ed applicazioni altrove: con ben 128GB di storage in più, dimenticherai ogni calo di prestazioni.

Non perdere questa ghiotta opportunità, prima che la promozione termini: fai subito il tuo ordine su Amazon e, con un folle sconto del 47%, la microSD sarà tua con appena 34,99 euro e godrai di un risparmio pari a ben 31 euro.

MicroSD SanDisk Extreme da 128GB in offerta su Amazon ad un prezzo sorprendente

La performante microSD realizzata da SanDisk si distingue per una velocità di lettura fino a 160 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi.

Questa microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per liberare memoria sui tuoi tablet e smartphone compatibili. Piena impermeabilità e resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. A semplificarti la vita ci pensa l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile sul Google Play Store, per una più efficace gestione dei file.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova microSD SanDisk Extreme da 128GB: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai in tempi rapidi e senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.