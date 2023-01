Microscopio digitale wireless: GENIALATA a pochissimo, circa 17€

Se è da un po’ che stai pensando a cosa regalare a tuo figlio, oggi ho trovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo microscopio digitale wireless a soli 17,37 euro, invece che 57,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Dato che uno sconto del 70% potrebbe facilmente essere un errore, dovrai essere super rapido per riuscire ad accaparrartelo. Questo microscopio è compatto e tascabile. Te lo puoi portare sempre dietro e usarlo in qualsiasi momento. Essendo wireless lo puoi collegare a qualsiasi dispositivo, ad esempio alla TV, per vedere le immagini ingrandite.

Microscopio digitale wireless: minuscolo anche nel prezzo

Questo microscopio digitale ha una fotocamera da 2 MP con uno zoom da 50x fino a 1000x. Perciò riuscirai a vedere immagini di oggetti piccolissimi nei minimi dettagli. Puoi registrare video e scattare foto. Lo colleghi facilmente a qualsiasi dispositivo come TV, smartphone, tablet o PC sia in modalità wireless che con un cavo USB.

Per usarlo ti basterà scaricare l’app dedicata, disponibile gratuitamente per iOS, Android e Mac e quindi lo colleghi in pochi semplici passaggi. A quel punto potrai sbizzarrirti a guardare le immagini ingrandite di qualsiasi cosa. Grazie alle 8 luci LED potrai regolare la luminosità per riuscire a vedere al meglio ogni dettaglio. La qualità delle immagini è altissima con una risoluzione 1920 x 1080P, mentre il video è a 720P. Nella confezione troverai un supporto con un collo regolabile dove agganciare il microscopio e una custodia per il trasporto.

Cosa aspetti? Considera che su Amazon è il più venduto della sezione microscopi digitali, per cui un’offerta così allettante durerà pochissimo. Vai ora su Amazon e acquista il tuo microscopio digitale wireless a soli 17,37 euro, invece che 57,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine oggi lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

