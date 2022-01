Microfono BOMBA per Podcast, dirette e Twitch: ora a 50€

Se sei un tipo che sei lanciato nel mondo dei contenuti online e ti occupi di video che hanno a che fare con la voce o di podcast, allora non puoi proprio avere dubbi su un fatto: ti serve un microfono degno di nota. Acquistarne uno per lanciare o coltivare il tuo sogno è l'investimento che devi fare ma conta che grazie alla promozione che riscatti subito su Amazon, spendi pochissimo. Il famosissimo Blue Snowball è in sconto e lo paghi appena 51,99€ se lo acquisti al volo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Microfono per video, podcast, dirette e tutto il resto: eccezionale

Non puoi puntare a diventare un grande se poi la tua voce si sente gracchiante. Magari fino ad ora lo smartphone ti è bastato, ma vuoi fare il salto di qualità? Con il microfono Blue Snowball il gioco è fatto.

Comodissimo da avere sulla scrivania o nel tuo studio di registrazione, questo prodottino è una bomba che si fa utilizzare in quattro e quattr'otto. Una volta che finisci di registrare i contenuti ti rendi conto di cosa è capace perché farà sentire le persone proprio in tua compagnia e cosa c'è di meglio per creare engagement? Si mantiene in posizione verticale da solo con la sua base solida a tre piedi e si fa utilizzare nel giro di due secondi.

Infatti ti basta collegarlo per metterlo in funzione visto che è dotato di Plug&Play e non devi neanche installare un singolo software, ammesso che tu non voglia. Per il resto è compatibile sia sui sistemi Windows che MacOS per non importi alcuna limitazione.

Ovviamente lo puoi utilizzare per qualsiasi scopo tu ne abbia bisogno e ti svelo un segreto: anche l'ASMR viene perfetto.

Acquista subito il tuo microfono Blue Snowball su Amazon a soli 51,99€ in offerta.