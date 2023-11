Microfoni TONOR per karaoke: SCONTO Black Friday su Amazon

Se sei un appassionato di karaoke o alla ricerca di un microfono wireless di alta qualità, non perdere l’opportunità di acquistare i microfoni TONOR TW350, oggi in super sconto del 15% su Amazon in occasione delle offerte del Black Friday. Approfitta subito di questa promozione e acquistali al prezzo speciale di soli 55,24 euro.

Microfoni TONOR per karaoke: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti forti di questi eccezionali microfoni è la loro eccellente riproduzione del suono. Grazie al modello di pickup cardioide, il suono viene catturato in modo preciso, isolando la sorgente sonora principale e riducendo al minimo rumori di fondo indesiderati. Il risultato è un’esperienza di registrazione chiara e dettagliata, ideale per le tue esibizioni karaoke o eventi speciali.

La portata straordinaria di 60 metri in linea di vista ti consente di muoverti liberamente durante le tue performance senza fastidiosi fili che limitano la tua espressività. Che tu sia in un evento al chiuso o all’aperto, come un matrimonio, una riunione di chiesa o una conferenza, questi microfoni wireless ti offrono la libertà di esprimerti senza restrizioni.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica distintiva di questi microfoni TONOR. Basta collegare il ricevitore alla sorgente sonora, inserire 2 batterie AA (non incluse) in ciascun microfono, accendere il tutto e lasciare che si sincronizzino automaticamente. Con 5 canali regolabili, puoi eliminare le interferenze radio e utilizzare fino a 5 set contemporaneamente.

Il sistema è progettato per garantire un segnale stabile con una sincronizzazione automatica della frequenza del trasmettitore. Inoltre, il microfono TONOR è leggero, resistente e comodo da usare, con una batteria ricaricabile che offre fino a 5-6 ore di utilizzo continuo con una ricarica di 2-3 ore. Il display del microfono fornisce informazioni in tempo reale sul livello della batteria e sulla potenza del segnale, garantendo che tu sia sempre pronto per la tua prossima esibizione.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday e porta la tua esperienza musicale a un livello superiore con i microfoni TONOR TW350. Approfitta subito di questa promozione su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 55,24 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.