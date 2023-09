Micro camera SPIA WiFi a 3,49€: prezzo totalmente FOLLE su Temu (quasi finita)

Una micro camera spia piccolissima, dotata di batteria integrata ricaricabile e connettività WiFi allo smartphone. Tieni al sicuro quello che ti interessa di più, nessun malintenzionato potrà vederla grazie alle sue dimensioni super compatte. Da Temu, questo gioiellino lo prendi a 3,49€ appena in questo momento: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo con spedizioni assolutamente gratuite, in pochi giorni.

Un prodotto incredibilmente compatto, capace di garantire riprese in alta definizione (HD) che verranno conservate all’interno della microSD (da acquistare a parte). In dotazione, ricevi un comodissimo supporto per posizionarla dove è più comodo, ma non solo. Infatti, sul posteriore c’è un potente magnete che ti permetterà di attaccarlo dove preferisci.

Grazie alle dimensioni incredibilmente compatte, sarà facile sistemarlo dove preferisci, al riparo da occhi indiscreti. Facile da utilizzare, basta premere un pulsante per gestirne ogni aspetto. La batteria integrata ricaricabile ti permetterà di un utilizzo completamente wireless.

A questo prezzo, questa straordinaria micro camera spia WiFi è praticamente regalata. Non perdere l’occasione di accaparrartela a 3,49€ appena da Temu: completa molto velocemente il tuo ordine, se non è già finita. Arriva con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.