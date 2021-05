Mibro Color è lo smartwatch che non immaginavi potesse offrire così tanto a un prezzo contenuto. Appena lanciato, per un periodo super limitato lo porti a casa a circa 28€, direttamente dallo store ufficiale su Aliexpress: basta sfruttare il nostro codice sconto (MIBROCOLORZ). La promozione è valida dal 12 maggio, alle 9 ora locale: ecco intanto perché dovresti approfittarne!

Mibro Color: eccellente smartwatch, prezzo TOP

Un wearable bellissimo sotto il punto di vista estetico, realizzato con materiali di alta qualità come il metallo, l’ABS e il silicone. In questo modo, è stato possibile creare l’equilibrio perfetto fra peso, robustezza e versatilità.

Sull’ampio display HD da 1,57″ di questo dispositivo potrai leggere senza problemi, e con ottima visibilità, tutte le informazioni che ti servono: dalle notifiche ricevute sullo smartphone Android o iOS (al quale lo avrai collegato in Bluetooth) ai dati relativi a sport e salute. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, vale la pena sottolineare che non manca – oltre al sensore per il battito cardiaco – anche la possibilità di monitorare il livello di ossigeno presente nel sangue, come farebbe un saturimetro. Ciliegina sulla torta: volendo puoi anche stimare la pressione sanguigna.

Ovviamente, attenzione massima anche allo sport: il wearable supporta 15 tipologie diverse di workout e c’è anche la certificazione 5ATM, che ne garantisce la possibilità di immersione in acqua fino a 50 metri. Dettaglio non da poco: questo eccezionale smartwatch gode anche di autonomia energetica eccezionale, che si spinge fino a ben 14 giorni in stand-by. Ancora, potrai anche divertirti a personalizzare il tuo device come più ti piace grazie alle tantissime watch face supportate.

La promozione di lancio che trovi su Aliexpress, direttamente sullo store ufficiale, ti permetterà di avere accesso all’edizione del wearable Mibro Color che supporta la lingua italiana: nessuno sforzo per utilizzarlo al meglio.

Ecco come fare per avere questo gioiellino a 28€ circa a partire dal 12 maggio alle ore 9:

collegati all’inserzione presente sullo store ufficiale di Aliexpress;

metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice sconto “MIBROCOLORZ “.

Spedizioni assolutamente gratis, scorte limitate: se il nuovissimo smartwatch Mibro Color ti piace, approfittane subito!

