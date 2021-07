La MIA Super Fibra continua ad essere disponibile per i già clienti WINDTRE a partire da 19,99 euro al mese con una novità davvero interessante!

MIA Super Fibra: ora con Amazon Prime

La promozione offre internet illimitato a casa anche in FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mb in upload con il nuovo Modem Wi-Fi 6 compreso, attivazione gratuita, assistenza kasko sul Modem inclusa per 48 mesi. Inoltre, da pochi giorni oltre all'attivazione verrà inviato tramite mail un coupon per avere Amazon Prime gratis per 12 mesi. Tutto questo viene proposto a partire da 19,99 euro ogni mese.

La tariffa viene proposta ad un target selezionato di clienti e può arrivare a costare al massimo 24,99 euro mensili. Il prezzo è valido solo per FTTC, FTTH e ADSL in ULL, sono quindi escluse FTTC NGA, ADSL WLR e FTTH per Aree Bianche.

Il prezzo promozionale riservato ai già clienti è valido col mantenimento dell'offerta mobile, qualsiasi cambio di tariffa farà salire il costo mensile a 31,99€.

Costi ed altro

La MIA Super Fibra per i già clienti WINDTRE è attivabile solo nei negozi dell'operatore e prevede un vincolo di 24 mesi. In caso di recesso dopo i due anni bisognerà saldare le rate residue del Modem.

