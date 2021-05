MIA 70 è la proposta dedicata ai clienti scontenti a cui WINDTRE riserva loro una promozione di favore per evitare il cambio operatore. Questa tariffa è disponibile in quantità limitata e solo nei Negozi di Proprietà del gestore con la Top Quality Network.

MIA 70: i dettagli

L'offerta in questione viene proposta solitamente a chi non è soddisfatto della sua attuale tariffa e desidera cambiarla con una diversa senza però spendere più di 10 euro al mese.

MIA 70 Easy Pay offre 70 Giga di traffico internet in 4G, 10o SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a soli 9,99 euro ogni mese. La tariffa caring non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale sebbene preveda l'addebito su conto corrente o carta di credito.

MIA 70 prevede anche 5,5 Giga dedicati in roaming per la navigazione all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, con questa promozione troviamo inclusi sia il Ti Ho Cercato che l'ascolto della Segreteria Telefonica. Tale offerta, inoltre, è compatibile con lo sconto sulla Super Fibra.

Costi ed altro

L'offerta MIA 70 ha un contributo di attivazione pari a 4,99 euro una tantum ed è attivabile solo dagli ex clienti Wind. Non risulta al momento disponibile per i clienti ex H3G. Infine, la tariffa caring in questione è come detto prima disponibile in quantità limitata nei negozi WINDTRE di Proprietà. Questo perché viene messa a disposizione dei dealer tramite dei coupon.

