Mi Portable Bluetooth Speaker: immergiti nella musica a prezzo top

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è una cassa audio wireless in grado di farti immergere nella musica. Dotata di modalità audio doppio, assicura bassi profondi e normali per personalizzare l’audio in base alle tue preferenze. Grazie all’offerta del giorno la acquisti a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Questa promozione la trovi solo sul Mi Store e hai poche ore per approfittarne, salvo esaurimento scorte anticipato.

Mi Portable Bluetooth Speaker: la musica secondo Xiaomi

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker offre una qualità audio da 16 W per un suono pulito e un audio potente in tutte le direzioni. La tecnologia di interconnessione wireless permette di collegare due serie di altoparlanti per un’esperienza completamente personalizzata. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 ti assicuri un’esperienza di musica continua e stabile, senza interruzioni fastidiose. Impermeabile all’acqua, puoi sfruttarla anche sotto la pioggia.

Acquistala ora a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul MI Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

