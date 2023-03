Metti alle orecchie le Beats Studio3 ed è MAGIA: prezzo assurdo

Se sei alla ricerca di un paio di cuffioni wireless che ti possano far ascoltare la tua musica preferita senza mezzi termini? Sai già che devi puntare al massimo e perché non approfittare dei ribassi in corso su Amazon? Ebbene sì, ho da proporti le Beats Studio3 a un prezzo veramente ridotto.

Belle, comode e perfette da utilizzare anche fuori le mura del tuo appartamento, oggi te le porti a casa con appena 289€ se non perdi tempo. Il ribasso del 28% fa crollare il prezzo di listino di circa 100 euro quindi non perdere tempo, aggiungile immediatamente al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Beats Studio3, le cuffie Bluetooth che meriti di avere

Belle, solide e con un design che si fa riconoscere a primo acchito, le Beats Studio3 sono delle cuffie wireless di cui andare fieri. Dotate di un chip per cuffie Apple W1 garantiscono una connessione stabile e di alta qualità con il tuo dispositivo.

Utilizzabili sia dentro che fuori casa, devi sapere che non ti fanno scendere a compromessi. Le puoi utilizzare anche per intrattenere chiamate o registrare note vocali visto che è presente la cancellazione attiva del rumore ti permette di non essere disturbato dai rumori esterni.

Grazie alla loro autonomia di 22 ore di ascolto, queste Beats ti permettono di goderti la tua musica per lunghe sessioni senza preoccuparti di doverle ricaricare. Dopotutto con i padiglioni super morbidi non avrai problemi a indossarle per ore e ore.

Che altro dirti se non che sono tra le migliori sul mercato? Se vuoi un prodotto di qualità e sei in cerca di un affare, non ti perdere le Beats Studio3 ora in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 28% te le porti a casa con appena 289€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.