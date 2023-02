Metroid Prime Remastered, prenota l'edizione fisica ADESSO su Amazon

L’annuncio a sorpresa di Metroid Prime Remastered ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Il gioco è già disponibile in versione digitale per Nintendo Switch e riporta in auge un titolo che aveva conquistato l’era GameCube.

l'edizione fisica con te sappi che puoi prenotarla adesso su Amazon con spedizione Prime al suo prezzo di listino. In questo modo ti assicurerai la consegna per il D1 previsto il prossimo 3 marzo.

Metroid Prime Remastered: una riedizione che è già un capolavoro

Metroid Prime Remastered rappresenta la versione rimasterizzata della prima avventura di 3D di Samus, storica icona Nintendo.

L’intrepida eroina è chiamata ad affrontare una nuova missione in solitaria, scoprendo presto che non è affatto sola. Questa versione include nuove opzioni per i comandi, oltre ad audio e grafica rinnovati per le console di ultima generazione insieme a illustrazioni sbloccabili.

Un capolavoro che aveva già conquistati tutti nel periodo GameCube e che si prepara a replicare il successo anche su Nintendo Switch, come testimoniano le prime recensioni.

Un capolavoro che aveva già conquistati tutti nel periodo GameCube e che si prepara a replicare il successo anche su Nintendo Switch, come testimoniano le prime recensioni.

