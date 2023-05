Metroid Prime Remastered per Switch: solo su eBay lo paghi 33€

Se sei un fan di Metroid o vuoi scoprire una delle avventure più iconiche di Samus Aran, non perdere questa occasione imperdibile: su eBay puoi trovare Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch a soli 33,91 euro grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS da inserire al momento del pagamento. Affrettati perché l’offerta è valida solo per poco.

Metroid Prime Remastered è la versione rinnovata del classico gioco in prima persona uscito nel 2002 su GameCube. Rivivrai la missione solitaria di Samus sul pianeta Tallon IV, dove dovrà affrontare i Pirati Spaziali e i pericolosi Metroid, usando vari potenziamenti per la sua tuta e il suo braccio cannone. Esplora scenari alieni mozzafiato, risolvi enigmi e combatti contro boss spettacolari.

Metroid Prime Remastered: la versione migliorata di un capolavoro

Il gioco presenta grafica e audio migliorati, nuove opzioni per i comandi, una modalità Casual per i principianti e contenuti bonus sbloccabili. Metroid Prime Remastered è uno dei giochi più belli da vedere su Nintendo Switch e viaggia a 60 fps granitici.

Metroid Prime, del resto, è un gioco che ha fatto la storia del medium videoludico, portando la serie di Metroid in una nuova dimensione tridimensionale e in prima persona. Il gioco ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte di critica e pubblico, ottenendo un punteggio di 97 su Metacritic. Il titolo è considerato uno dei migliori esempi di metroidvania tridimensionale, un genere che combina esplorazione, backtracking e progressione basata sull’ottenimento di nuove abilità.

Non perdere allora l’occasione di acquistare la Remastered ad un prezzo a dir poco competitivo: 33 euro per un capolavoro indiscusso del genere, rivisto per l’ultima generazione di console. Ricordati di applicare il codice sconto MAGGIO23EDAYS per avere l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.