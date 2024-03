Metro Exodus Complete Edition per PlayStation 5 a soli 17€ è PURA FOLLIA

Vivete l’avventura post-apocalittica definitiva e scoprite un mondo ostile e meraviglioso in quest’epico sparatutto in prima persona, ora potenziato per PS5. Metro Exodus Complete Edition include la campagna per giocatore singolo di metro Exodus ed entrambe le emozionanti espansioni, The Two Colonels e Sam’s Story, tutte con grafica Ray tracing mozzafiato a 60 FPS.

Metro Exodus è uno sparatutto narrativo in prima persona firmato 4a Games. Il gioco combina combattimenti letali e furtività con esplorazione e survival horror in uno dei mondi più immersivi mai creati. Fuggite dalle rovine di una Mosca distrutta e intraprendi un viaggio epico nella Russia post-apocalittica per attraversare un intero continente nella più grande avventura della saga di metro. Esplorate le terre selvagge russe negli enormi livelli non lineari e seguite un’emozionante storia ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky che dura un anno intero: primavera, estate e autunno, fino al profondo inverno nucleare. Metro Exodus prosegue la storia di Artyom nella più grande avventura della saga di metro.