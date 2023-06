Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: preordini APERTI su Amazon

Sei pronto a immergerti nell’universo di Metal Gear Solide e rivivere l’emozione di uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi? Con il lancio imminente della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, puoi preordinare oggi stesso questa raccolta epica su Amazon.

Al prezzo speciale di 59,99 euro, avrai accesso a una collezione completa di titoli che hanno dato inizio alla serie Metal Gear, permettendoti di esplorare le basi nemiche, compiere missioni furtive e vivere una storia cinematografica indimenticabile. Non perdere l’opportunità di possedere questo pacchetto straordinario.

Metal Gear Solid Collection: cosa include la raccolta

Con la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, potrai fare un tuffo nel passato e rivivere gli inizi di questa iconica serie.. Infiltrati nelle basi nemiche in tutto il mondo, metti alla prova le tue abilità di infiltrazione e vivi l’adrenalina di missioni furtive complesse. Questa collezione unica riunisce i titoli originali che hanno dato vita al fenomeno inclusi Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (con le VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection) e molto altro ancora. Non lasciare che questa opportunità di rivivere le origini dello stealth-action ti sfugga.

La raccolta non si limita però a offrire i titoli classici della serie. Questa raccolta speciale comprende anche un ricco contenuto bonus. Avrai accesso al primo titolo della serie, un libro di sceneggiature che approfondisce il testo in-game di ogni titolo e un libro Master che svela la storia e i personaggi dietro il franchise.

Inoltre, troverai due romanzi grafici digitali realizzati dall’illustratore premiato Ashley Wood. Il Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel ti permetterà di rivivere gli eventi di Metal Gear Solid attraverso pannelli animati dinamicamente e straordinariamente realizzati. Mentre Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel ti immergerà ancora di più nel sequel, approfondendo gli eventi in modo coinvolgente. Questo contenuto bonus esclusivo aggiunge un valore straordinario alla Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Preordina oggi stesso la collection su Amazon e assicurati di essere tra i primi a vivere l’emozione di questa raccolta epica. Il prezzo speciale di 59,99 euro è un’offerta imperdibile considerando la quantità di contenuti incredibili che troverai all’interno della raccolta. La consegna è prevista per il 24 ottobre 2023, il D1 della raccolta, quindi non dovrai aspettare a lungo per immergerti in questo mondo di intrighi, azione e suspense.

