Metal Gear Solid Master Collection per Xbox: SUPER sconto del 17%

Se sei un appassionato della serie Metal Gear Solid o se hai sempre desiderato immergerti nelle origini dello stealth-action, non puoi perdere l’incredibile opportunità offerta da Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ora in super sconto del 17% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,98 euro, anziché 59,99 euro.

Metal Gear Solid Master Collection: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questa epica raccolta riunisce i titoli che hanno dato vita alla leggendaria serie di Metal Gear in un unico pacchetto. Tuffati nei primi passi della storia stealth-action e intraprendi missioni pericolose in basi nemiche sparse per tutto il mondo. Il Volume 1 include capolavori come Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, e le versioni HD Collection di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Rivivi la suspense e l’emozione di queste avventure iconiche, complete di alcune leggere modifiche ai contenuti protetti da copyright.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 va oltre, offrendoti un ricco contenuto bonus. Accanto ai titoli classici, avrai accesso al primo titolo della serie Metal Gear, un libro di sceneggiature con il testo in-game di ogni titolo e un libro Master che svela dettagli della storia e dei personaggi.

Ma la vera ciliegina sulla torta è rappresentata dai due romanzi grafici digitali creati dall’illustratore premiato Ashley Wood. Il Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel offre un’esperienza coinvolgente, narrando gli eventi di Metal Gear Solid attraverso pannelli animati dinamicamente e magnificamente realizzati. Inoltre, il sequel, Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, approfondisce ulteriormente gli avvincenti eventi della saga.

Questa è un’opportunità unica per gli appassionati di rivivere la magia dei primi passi della serie Metal Gear, arricchendo l’esperienza con contenuti extra intriganti. Approfitta del super sconto del 17% su Amazon e acquista subito Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 al prezzo speciale di soli 49,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.