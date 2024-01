Meta Quest 2: il visore VR in super offerta a 299,99€

Meta Quest 2 è il visore per la Realtà Virtuale che ti permette di giocare in modo indipendente senza collegarti per forza a PC o console. Puoi scoprire un nuovo modo di vivere il videogioco approfittando dell’offerta su Amazon che ti permette di acquistarlo a 299,99 euro invece di 449,99. Occasionissima da non perdere.

Meta Quest 2 in offerta: scopri questo innovativo visore

Grazie al processore ultrarapido e al display ad alta risoluzione, avrai un’immagine nitida anche durante le azioni più frenetiche. L’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile aggiungono ulteriori livelli di realismo, trasportandoti direttamente dentro i mondi virtuali.

Con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social/multiplayer e intrattenimento, Meta Quest 2 ti offre un universo in continua espansione. Approfitta delle uscite esclusive e delle esperienze VR irripetibili.

Unisciti a un gruppo in aree social e arene multiplayer per eventi dal vivo, allenamenti di gruppo o avventure con amici e familiari. Il visore è wireless, con controlli intuitivi, batteria integrata e configurazione senza PC o console.

Grazie al Sistema di controllo, gioca senza preoccupazioni, imposta la tua area di gioco e ricevi avvisi se esci dai limiti prestabiliti. Afferra questa opportunità unica di vivere l’esperienza VR definitiva. Ordina il tuo Meta Quest 2 su Amazon a soli 299,99 euro e immergiti in mondi virtuali straordinari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.