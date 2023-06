Meta Quest 2 con 150€ di sconto è IMPERDIBILE: 10 cose da provare subito

Lo spettacolare visore VR all in one, Meta Quest 2, è attualmente in sconto di ben 150€ su Amazon. In promozione c’è l’edizione con ben 256GB di spazio per applicazioni e giochi: tantissimo.

Gioca a giochi in realtà virtuale: hai accesso a una vasta biblioteca di giochi in realtà virtuale. Che tu sia un fan dei giochi di avventura, di azione, di puzzle o di sport, troverai sicuramente qualcosa che ti piace. Guarda film in un cinema privato: puoi trasformare il tuo salotto in un cinema privato. Guarda i tuoi film e le tue serie TV preferite su un grande schermo virtuale. Allenati con il fitness VR: il dispositivo offre una serie di applicazioni di fitness VR che ti permettono di allenarti mentre ti diverti. Puoi fare yoga, boxe, danza e molto altro ancora. Esplora mondi virtuali: puoi esplorare mondi virtuali, visitare luoghi lontani e fare esperienze che altrimenti non sarebbero possibili. Crea il tuo contenuto VR: puoi creare il tuo contenuto VR, come giochi, esperienze e ambienti. Socializza in VR: puoi incontrare amici e fare nuove conoscenze in spazi virtuali. Puoi anche partecipare a eventi sociali VR, come concerti, spettacoli e feste. Lavora in un ufficio virtuale: puoi creare un ufficio virtuale personalizzato, dove puoi lavorare senza distrazioni. Puoi anche collaborare con i colleghi in spazi di lavoro virtuali. Impara con la realtà virtuale: il visore offre una serie di applicazioni educative che ti permettono di imparare in modo interattivo e coinvolgente. Puoi visitare musei virtuali, esplorare il sistema solare e molto altro ancora. Medita in ambienti tranquilli: puoi trovare la tua pace interiore in ambienti virtuali tranquilli. Puoi meditare su una spiaggia tranquilla, in un bosco sereno o su una montagna tranquilla. Sperimenta l’arte in VR: puoi esplorare gallerie d’arte virtuali e vedere opere d’arte da prospettive uniche. Puoi anche creare la tua arte in VR.

