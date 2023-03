Meta e SIAE, fumata nera: contenuti rimossi da Instagram e Facebook

Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, non ha raggiunto un accordo con la Società italiana autori ed editori (SIAE) per il rinnovo della licenza sul diritto d’autore, scaduta l’anno scorso.

Ciò comporterà la rimozione o il silenziamento dei contenuti con tracce del repertorio Siae, tra cui la maggior parte dei video e reels, entro le prossime 48 ore. Il discorso riguarda la quantificazione in termini economici del diritto d’autore sui social e le due parti hanno avuto un approccio diverso.

SIAE ha chiesto a Meta di quantificare i ricavi provenienti dai contenuti con “colonna sonora” protetta da copyright, senza però ricevere una risposta adeguata: ciò ha portato al mancato rinnovo dell’accordo. Caso unico a livello europeo.

Di seguito, le dichiarazioni di un portavoce di Meta:

“Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE nella nostra libreria musicale. Crediamo che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo, continueremo ad impegnarci per raggiungere un accordo con SIAE che soddisfi tutte le parti.”