Meta chiuderà ufficialmente la scheda NEWS di Facebook

Meta ha dichiarato che, a partire da inizio dicembre, chiuderà per sempre la sezione News di Facebook, lanciata nel 2019 con l’obiettivo di agevolare gli utenti nella scoperta delle ultime notizie provenienti da fonti affidabili.

Come diretta conseguenza di tale decisione, l’azienda ha anche comunicato l’interruzione dell’accordo precedentemente in vigore per il finanziamento delle notizie locali su Facebook. Com’è ovvio che sia, non sono mancate le polemiche.

Addio a Facebook News in Europa

Una scelta che non sorprende particolarmente gli esperti del settore che, in più occasioni, avevano ipotizzato uno scenario del genere per il popolare social network. L’annuncio è stato comunicato dalla stessa Meta tramite un post condiviso sul blog ufficiale, all’interno di cui non mancano importanti precisazioni:

All’inizio di dicembre disattiveremo Facebook News, una scheda dedicata ai contenuti di notizie, nel Regno Unito, in Francia ed in Germania.

Non stiamo mettendo fine alla possibilità per le persone di visualizzare le notizie su Facebook in questi paesi.

Gli editori continueranno ad avere accesso ai propri account ed alle proprie pagine Facebook, dove potranno pubblicare i collegamenti ed i contenuti degli articoli di notizie.

Onoreremo i nostri obblighi ai sensi di tutti gli accordi di Facebook News esistenti con gli editori di notizie nel Regno Unito, in Francia ed in Germania fino alla loro scadenza.

Secondo una stima di Meta, le notizie rappresentano meno del 3% di ciò che le persone di tutto il mondo vedono nel loro feed di Facebook. L’obiettivo della società di Mark Zuckerberg è quello di allineare gli investimenti ai prodotti ed ai servizi che il pubblico apprezza di più (come i video).

Nessun cambiamento per l’Italia, in quanto la scheda dedicata esclusivamente alle notizie non è mai stata rilasciata per noi (se non per brevissimi periodi e solo per alcuni utenti selezionati): attenzione quindi a non confondere tale sezione con le news che, generalmente, vengono condivise nei feed.