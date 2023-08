Messenger Lite al capolinea: il servizio cesserà a settembre

Circa 7 anni fa, Meta ha rilasciato una versione più leggera dell’app Messenger che non gravasse eccessivamente sulle risorse hardware degli smartphone più datati: stiamo chiaramente parlando di Messenger Lite.

Nel corso del 2020, quest’apprezzata alternativa è stata rimossa dall’App Store. Ora, Meta sta riservando lo stesso trattamento agli utenti Android che, oltre a non poterla più scaricare dal Google Play Store, non saranno nemmeno più in grado di farne uso qualora risultasse già installata sul loro dispositivo.

Addio a Messenger Lite: stop ufficiale dal 18 settembre

Alcuni utilizzatori di Messenger Lite potrebbero aver già visualizzato il seguente messaggio all’apertura dell’applicazione: “Messenger Lite sta per essere dismesso e non sarà più disponibile a partire dal 18 settembre”. Un aspetto fondamentale da tenere presente è che la cronologia delle chat non verrà persa: continuerà ad essere accessibile all’interno della versione standard.

Questa decisione potrebbe essere accolta negativamente da numerosi utenti, convinti che l’app Messenger consumi troppa batteria ed in modo piuttosto rapido. Altri, molto più semplicemente, prediligono la veste snella ed immediata della controparte Lite, che permette loro di inviare e ricevere soprattutto messaggi testuali senza includere funzionalità extra o inserzioni pubblicitarie.

I motivi alla base di questa scelta da parte di Meta, d’altro canto, sono comprensibili: la maggior parte degli smartphone moderni, compresi i modelli di qualche anno fa, sono equipaggiati con risorse hardware più che sufficienti (spesso anche inutilmente eccessive) per supportare la versione tradizionale di Messenger, dunque il suo corrispettivo Lite non ha più senso di esistere.