Il mercato globale degli smartphone ha visto una crescita impressionante del 37% anno su anno nel primo trimestre del 2021. Ciò ha portato il mercato a raccogliere oltre 100 miliardi di dollari USA in termini di entrate.

Secondo un rapporto di StrategyAnalytics, il mercato ha registrato una cifra elevata con Apple leader del settore. In precedenza, avevamo riferito che la serie iPhone 12 rappresentava il numero di vendite e le entrate più elevate dell'intero settore. A tal proposito, vi comunichiamo che iPhone 12 è in offerta su Amazon con ben 160€ di sconto: il totale per portarselo a casa è di soli 779€ a fronte di oltre 939€.

Linda Sui, Senior Director, di Strategy Analytics, ha dichiarato:

Apple e Samsung rimangono chiaramente i primi in termini di entrate, ma la concorrenza tra gli inseguitori è intensa. Vivo ha superato Huawei ed è salito al terzo posto in questo trimestre, per la prima volta in assoluto.

Allo stesso modo, l'analista senior Yiwen Wu ha anche aggiunto:

Il mercato globale degli smartphone è notevole con il 25% delle entrate provenienti da dispositivi super premium con prezzi all'ingrosso superiori a $ 900. Apple e Samsung dominano questi segmenti estremamente redditizi. Vivo ha avuto successo ed è al primo posto nella fascia all'ingrosso da $ 400 a $ 499, mentre Oppo ha guidato nella fascia da $ 191 a $ 299 nel primo trimestre del 2021. Transsion ha mantenuto la leadership nel livello di ingresso (da $ 36 a $ 99) in questo trimestre.

Mentre Samsung e Apple hanno dominato il mercato, anche i marchi di smartphone cinesi come Xiaomi, OPPO, Vivo e Realme hanno combattuto per la loro parte all'interno del settore. A tal proposito, il sub brand di OPPO è riuscito a vendere oltre 1 milione di device in un solo mese, complici le ottime prestazioni di Realme GT e GT Neo.

Anche i ricavi complessivi durante questo periodo hanno raggiunto un nuovo record per questo trimestre.

