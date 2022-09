Mercatino tech di settembre su Amazon: 10 gadget WOW a meno di 10€

Pronto a fare shopping divertendoti e spendendo pochissimo? Con il nuovo mercatino tech di settembre, puoi prendere gadget decisamente interessanti tutti a meno di 10€ l’uno da Amazon. Inoltre, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dai un’occhiata a ognuna di queste occasioni, molte di loro finiranno prestissimo.

Cavo USB 3 in 1 di estrema utilità a poco più di 5€: tutti gli ingressi sempre disponibili (USB C, microUSB e tipo C). Puoi collegare uno solo oppure fino a 3 dispositivi in contemporanea. Salvaspazio e praticissimo da portare in viaggio.

Una chiavetta USB con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione a 9,99€ appena. Un sacco di spazio per i tuoi documenti a prezzo piccolissimo adesso. Sono certa che rimarrà disponibile per pochissimo tempo.

Un paio di auricolari wireless con design in ear a meno di 10€ (sconto 80%). Super belli e pratici, godono di design in ear e sono corredati di custodia di ricarica.

Questa è una chicca e la prendi a 9,40€. Hai presente i moderni decoder per il digitale terrestre, forniti di porta USB? Ecco, questa è la chiavetta WiFi che, una volta inserita, ti permetterà di collegare a Internet la periferica e accedere a funzionalità aggiuntive.

Un hub USB 4 in 1 a 6,99€. Perché sceglierlo? Perché è geniale: ogni ingresso ha un interruttore, puoi accendere o spegnere il singolo ingresso e decidere così di alimentare separatamente i prodotti collegati.

Ti capita mai di preparare una tazza di caffè e dimenticarla sulla scrivania, ancora non bevuta? Con questo simpaticissimo scaldatazza USB di Legami, potrai mantenerla sempre calda e berla quando desideri. Lo prendi a 9,95€.

Un eccezionale caricatore compatto a doppio ingresso, il primo di tipo USB A e il secondo USB C. Dotato di massima potenza di erogazione di ben 30W, è potente e super piccolo, facile da portare in giro e usare all’occorrenza. Puoi prenderlo a 9,99€ appena grazie allo sconto del 50%.

Un hub USB super slim e sottile con ben 3 ingressi USB e doppio ingresso per memorie esterne (standard e microSD). Super pratico da portare in giro e abbinare al tuo PC, lo prendi a 6,79€ appena. Un regalo, praticamente.

Una chicca da Xiaomi: questo tappetino XXL è lungo ben 80 centimetri ed è perfetto per la tua scrivania. Tessuto impermeabile di altissima qualità, elegante e robusto, lo prendi a 9,99€ grazie allo sconto del 50%.

Per finire, uno sfizio per gli audiofili. Un ottimo paio di auricolari a cavo di JBL, dotato di design in ear e telecomando per gestire i brani e parlare al telefono. Belli e dotati di cavo piatto anti aggrovigliamento, puoi prenderlo a 8€ appena, pochissimo!

Come vedi, bastano meno di 10€ per prendere interessanti gadget tech su Amazon, basta approfittare delle occasioni del nostro mercatino. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.