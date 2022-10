Mercatino tech dei sogni: 5 prodotti WOW quasi regalati (meno di 10€)

Pronto a scoprire interessanti gadget tech, che da Amazon non pensavi di poter portare a casa a prezzo così concorrenziale? Questi prodotti hanno tutti un prezzo inferiore ai 10€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti.

Mercatino tech Amazon: 5 gadget a meno di 10€

Una rapida selezione effettuata pensando a degli sfizi, che però possano effettivamente tornare utili. Economici, ma interessanti, insomma. Eccoli tutti.

Un caricatore super compatto e super veloce, grazie al massimo supporto da 30W. Doppio ingresso USB, uno di tipo A (standard) e uno di tipo USB C. Elegante e super pratico, puoi portarlo a casa a 9,99€.

Uno spettacolare cavo USB C super veloce e super robusto. Con un supporto massimo a 100W, è perfetto per smartphone, tablet e PC. Potrai trasferire dati, effettuare ricariche o alimentare i dispositivi senza limiti. La chicca? Un display integrato che permette di leggere in tempo reale il wattaggio al quale il cavetto sta lavorando. In sconto del 45%, lo prendi a 9€ circa appena.

Hai mai provato a ricaricare lo smartphone utilizzando l’energia del sole? Con questo pannello solare compatto, puoi farlo senza alcun problema. Posizioni il pannello al sole, colleghi il cavo di ricarica tramite porta USB e sei pronto. Alimenti i tuoi oggetti o li ricarichi grazie al sole. Lo prendi a 8€ circa appena con spedizioni gratis.

Un paio di auricolari wireless, con design in ear e case che funziona sia come sistema di ricarica che di protezione. Li colleghi in Bluetooth a smartphone, tablet e PC e puoi ascoltare la musica che ti piace di più oppure parli al telefono a mani libere. Adesso li porti a casa a 9,99€.

Una chiavetta USB elegantissima nel design, perfetta per avere sempre i tuoi dati più importanti a portata di mano. Puoi usarlo anche come portachiavi e non rischi che il dispositivo si rovini: la porta USB – quando non serve – scopare all’interno della scocca. L’edizione da 64GB la prendi a 5€ circa (quella da 128GB a 10€ circa).

Visto quanti gadget tech interessanti puoi trovare su Amazon a meno di 10€? Hai scelto i tuoi preferiti? Ricorda: le spedizioni sono sempre gratis (offerte dai servizi Prime nella maggior parte dei casi).

