Mercatino di Natale TECH su Amazon: 6 gadget WOW a meno di 7€

I mercatini di Natale tech sono una vero e proprio spettacolo su Amazon. Ho scelto 6 bellissimi e utili gadget, che puoi portare a casa a meno di 7€ con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti finché sono in sconto.

Il primo è questo praticissimo hub USB. Da una sola porta, puoi ottenere subito 3 ingressi USB indipendenti, ma anche un lettore di SD e uno di microSD. Un prodotto 5 in 1 utilissimo, che ti accaparri a 6,79€ (sconto a tempo limitato del 32%).

Il secondo prodotto è un utilissimo accessorio che ti permette di portare a nuova vita la vecchia autoradio o il vecchio impianto stereo. Basterà collegarlo all’ingresso jack audio da 3,5mm e potrai aggiungere subito la connettività Bluetooth alla tua periferica. Immediatamente, avrai quindi modo di trasmettere musica in streaming direttamente dallo smartphone, dal tablet o dal PC. Ancora, puoi usarlo ad esempio collegato alla TV, per abbinare soundbar, speaker wireless e auricolari. Infatti, ha doppia funzione: riceve o invia il segnale. Addirittura, grazie al microfono integrato, puoi funzionare come un vero e proprio sistema di vivavoce. Prendilo adesso a 6,99€ appena.

Il terzo prodotto è per gli amanti dei selfie! Con questo telecomando wireless Bluetooth collegato allo smartphone, puoi posizionare il dispositivo dove preferisci, allontanarti verso l’inquadratura perfetta, premere un pulsante e scattare! Perfetto per selfie panoramici oppure foto di gruppo, è un gadget utilissimo che puoi portare a casa a 6,49€ appena adesso.

Questo cavo USB C è uno spettacolo. Lungo ben 2 metri, dotato di angolo retto per un collegamento più comodo alle tue periferiche, ma soprattutto con massimo supporto di 100W: questo significa che puoi collegare, alimentare e ricaricare senza alcun problema il PC, il tablet e anche il PC portatile. Rivestito in robusta corda di nylon, è pensato per resistere. Portalo a casa a 6,49€ appena e usalo con tutti i tuoi dispositivi.

Questa è una vera chicca. Un vero e proprio mini PC per auto, che basterà collegare all’ingresso OBD2 della tua vettura (un protocollo universale, presente sulla stragrande maggioranza delle vetture in circolazione. Dopodiché, basterà abbinarlo in Bluetooth allo smartphone, scaricare una delle tante applicazioni gratuite compatibili e verificare un sacco di dati relativi alla tua macchina. Prestazioni, problemi e persino esame dei segnali di errore. Questi ultimi, puoi verificarli ed eventualmente resettarli. Portalo a casa a 4,98€ con spedizioni assolutamente gratis (non Prime).

Per finire, questa spettacolare chiavetta USB di Lexar è super bella esteticamente, compatta e utilissima. In pochissimo spazio fisico, hai ben 64GB di memoria per qualsiasi file. Prendila adesso a 6,99€ appena.

Goditi questi gadget a mini prezzo su Amazon. Il mercatino di Natale tech è uno spettacolo: scegli adesso i tuoi gadget preferiti e accaparrateli a meno di 7€ con spedizioni assolutamente gratuite. Sii rapido però, si tratta di occasioni in sconto a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.